Dzeko-Inter 2023: la ricostruzione della giornata

Edin Dzeko è sempre più nerazzuro. L’attaccante bosniaco oggi è sbarcato a Milano, ha svolto le visite mediche all’Humanitas, e si è diretto al CONI per ottenere l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio l’arrivo al Suning Training Center di Appiano Gentile per conoscere l’allenatore ed il gruppo. Poi la firma sul contratto che lo legherà fino al 2023 ai Campioni d’Italia. Come già raccontato ieri sera, alla Roma andrà un bonus di 1.5 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League da parte del club allenato da Simone Inzaghi, al giocatore un ingaggio da 5 milioni più bonus a stagione.

Foto: Twitter Roma