Dzeko: “Il campionato è lungo. Non dobbiamo pensare solo al Napoli”

Edin Dzeko, assoluto protagonista del match contro l’Atalanta con una doppietta ha commentato ai microfoni di Dazn la partita. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Finchè posso darò tutto per l’Inter e metterò a disposizione della squadra tutta la mia esperienza. Se posso aiutare la squadra, non solo con i gol, sono contento. Il campionato è lungo e il Napoli sta facendo benissimo, ma non pensiamo solo a loro. Ora riposiamoci e poi ci penseremo”.

Foto: Instagram Inter