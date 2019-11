Dzeko: “Florenzi? Rispettiamo le scelte del mister. Ecco quanto posso ancora giocare”

Parole importanti da parte di Edin Dzeko, intervistato da Rai Sport in vista del match fra Italia e Bosnia. Il calciatore della Roma ha parlato di Florenzi: “Ale sta bene, è il nostro capitano. Non è facile neanche per lui. È un giocatore forte che vuole giocare, ma alla fine dobbiamo tutti rispettare le decisioni del mister”.

Sul proprio futuro: “Ho ancora un paio di anni ad alto livello, voglio dare tutto. Il mister ci ha dato una mano, è un allenatore molto forte e una bella persona. Abbiamo parlato molto all’inizio. Il mio lavoro è quello di giocare e fare gol, sono un professionista e devo fare così”.

foto: Roma Twitter