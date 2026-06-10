Dzeko: “Fiorentina? A gennaio avevo bisogno di più affetto. Non avrei mai immaginato di giocare ancora a 40 anni”

10/06/2026 | 17:02:49

Il capitano della Nazionale bosniaca Edin Dzeko, ha concesso un’intervista a ESPN. Queste le sue parole:

“I playoff? Abbiamo avuto un percorso difficile. Ma durante la preparazione sentivamo questa energia positiva, e la squadra ha mostrato davvero lo spessore del proprio carattere e della propria personalità. Il mio segreto a 40 anni? La mattina ho dolori ovunque. Ti servono pochi minuti, quando ti alzi fa male, ma è solo il corpo che si aggiorna e ti aiuta a mantenerti in buona forma. Non avrei mai immaginato di giocare ancora a 40 anni. Ma cerco sempre di aiutare il mio corpo, le mie gambe, e negli ultimi 10 anni si è reso necessario lavorare un po’ di più rispetto a quando ne avevo 20… Però amo allenarmi, perché alla fine devi essere sano e in forma per giocare a questo livello, e devi conservare l’amore per il calcio. L’addio alla Fiorentina? Quando i risultati non arrivano e non giochi, come succedeva a Firenze, ti passano per la testa un sacco di cose. A gennaio avevo bisogno di più affetto, di qualcosa di più emotivo rispetto alla Fiorentina. I tifosi e lo stadio dello Schalke mi trasmettono energia”.

Foto: X UEFA Pro