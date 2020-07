Dzeko: “Europa League? Non è stato un sorteggio facile, ma prima pensiamo al Siviglia”

L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato a proposito del possibile cammino dei Giallorossi in Europa League dopo i sorteggi odierni. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: “Penso che non sia un sorteggio facile. È molto difficile perché passando il turno con il Siviglia giocheremmo con squadre forti come Wolverhampton e Olympiacos e poi potrebbe esserci il Manchester United, che forse è la favorita in questa competizione. Anche Basaksehir e Copenhagen che sono squadre dure da affrontare. Ma se si vuole vincere la competizione bisogna saperle affrontare tutte. Contro l’Olympiacos non ho mai giocato, ma ogni squadra a questo punto vuole provare a vincere l’Europa League, il che rende la competizione ancora più difficile e competitiva. Ma per prima cosa dobbiamo provare a battere una grande squadra, il Siviglia. Sappiamo che sarà una partita dura, per la quale dovremo prepararci bene, dopo di che dovremo saper affrontare qualunque squadra ci si presenterà nel percorso.”

FOTO: Twitter ufficiale Roma