Dzeko: “Era importante vincere. Siamo sulla strada giusta”

Edin Dzeko, centravanti bosniaco dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il 3-1 sullo Sheriff:

Bella reazione dopo la sconfitta con la Lazio.

“Meritavamo molto di più a Roma, ma l’importante è che poi ce ne sia un’altra in cui dare tutto come oggi. Abbiamo fatto bene dopo un solo punto in due partite in Champions”.

Questa sera hai segnato un grande gol.

“Talvolta faccio sembrare facili dei gol difficili e altre sbaglio dei gol facili. Può essere una questione di concentrazione, ma l’importante è aver segnato e vinto stasera”.

Questa Inter può fare bene come quella dello scorso anno?

“Da fuori era forte, ma anche quella di quest’anno. E’ un peccato aver preso gol, tutta la squadra deve difendere bene così come attacca bene. Dobbiamo migliorare tutti insieme e siamo sulla strada giusta”.