Dzeko eletto miglior straniero nella storia del campionato ceco: “Lì sono diventato uomo”

Edin Dzeko è stato eletto miglior straniero nella storia del campionato ceco, dove ha giocato con la maglia del Teplice. Queste le parole dell’attaccante bosniaco della Roma ai microfoni di‘iSport Premium’: “Sono diventato uomo lì, non lo dimenticherò mai. Considerando quanto sia stato poco in Repubblica Ceca, quanto fossi giovane e immaturo, sono molto orgoglioso di questo premio. Ci sono stati tanti giocatori stranieri molto bravi in questo campionato, quindi mi ha fatto molto piacere. Ripeterei la tappa Teplice, anche se è stato difficile a volte. Vorrei ringraziare i giornalisti e gli esperti che hanno votato per me”, ha chiuso Dzeko.

Foto: Twitter ufficiale Roma