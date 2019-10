Dzeko e Zaniolo lanciano la Roma: 2-1 al Milan. Fonseca a -1 dal quarto posto

La Roma c’è. Nonostante i tantissimi infortuni e le fatiche di Coppa, la squadra di Paulo Fonseca batte il Milan e si aggiudica il primo posticipo della nona giornata di Serie A. Edin Dzeko sblocca nel primo tempo con un gran colpo di testa, nella ripresa il botta e risposta tra Theo Hernandez e Nicolò Zaniolo che fissano il punteggio sul 2-1. Quinta sconfitta in campionato per i rossoneri in nove partite (un punto in due partite per Pioli), la Roma vola al quinto posto a -1 dal Napoli quarto.

Venerdì 25 ottobre

ore 20.45 Verona-Sassuolo 0-1 (Djuricic)

Sabato 26 ottobre

ore 15.00 Lecce-Juventus 1-1 (Mancosu – Dybala)

ore 18.00 Inter-Parma 2-2 (Candreva, Lukaku – Karamoh, Gervinho)

ore 20.45 Genoa-Brescia 3-1 (Agudelo, Kouame, Pandev – Tonali)

Domenica 27 ottobre

ore 12.30 Bologna-Sampdoria 2-1 (Palacio, Bani – Gabbiadini)

ore 15.00 Spal-Napoli 1-1 (Kurtic – Milik)

ore 15.00 Torino-Cagliari 1-1 (Zaza – Nandez)

ore 15.00 Atalanta-Udinese 7-1 (Ilicic 2, Muriel 3, Pasalic, Traore – Okaka)

ore 18.00 Roma-Milan 2-1 (Dzeko, Zaniolo – Hernandez)

ore 20.45 Fiorentina-Lazio

CLASSIFICA: Juventus 23; Inter 22; Atalanta 20; Napoli 17; Roma 16; Cagliari 15; Parma 13; Lazio, Fiorentina, Bologna 12; Torino 11; Udinese, Milan 10; Verona, Sassuolo 9; Lecce, Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp. 4.

Foto: Twitter ufficiale Roma