Dzeko e Pedro super. Roma-Benevento 5-2

Il risultato non deve ingannare, perché in alcuni frangenti del match il Benevento ha messo in grande difficoltà la Roma. Anzi, è passato in vantaggio con Caprari facendo tremare Fonseca. Poi sono saliti in cattedra Pedro e Dzeko e i giallorossi hanno portato a casa i tre punti. L’ex campione di Barcellona e Chelsea sembra essere un vero lusso per la Serie A: gol del pareggio, giocate di alta classe e rigore procurato. E’ uscito nel finale con una standing ovation dei 1000 presenti, la stessa riservata a Dzeko autore di una doppietta. Di Veretout (dagli undici metri, dopo aver causato a sua volta un rigore), Lapadula e di Carles Peres le altre marcature.

Foto: Twitter As Roma