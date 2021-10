Dzeko e Lautaro (rigore) ribaltano il Sassuolo: l’Inter passa 2-1 al Mapei

Nella ripresa continua il forcing neroverde, Rogerio calcia sull’esterno della rete, Boga impegna Handanovic e Djuricic viene anticipato da Bastoni per un facile tapin.

Inzaghi fa 4 campi inserendo Darmian, Dzeko, Dimarco e Vidal al posto di Dumfries, Correa, Bastoni e Calhanoglu.

Servono solo una trentina di secondi a Dzeko per infilare Consigli e fare 1-1 al 59′ su assist di Perisic dalla sinistra.

Lo stesso portiere degli emiliani stende l’attaccante bosniaco al 75′ e per Pairetto non ci sono dubbi: rigore per l’Inter.

Lautaro Martinez va dagli undici metri e insacca, rimonta completata per l’Inter!

La doppietta di Dzeko viene annullata dal VAR per fuorigioco al minuto 82, Barella aveva messo al centro per il centravanti dopo una bella azione corale dei nerazzurri.

Finisce 2-1 per l’Inter al Mapei, i cambi di Inzaghi hanno stravolto il match nell’ultima mezz’ora.