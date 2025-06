Dzeko e la Fiorentina: i suoi precedenti in Italia

16/06/2025 | 15:15:19

La terza avventura italiana di Edin Dzeko è pronta a prendere il via. Il centravanti bosniaco, che abbiamo visto vestire la maglia del Fenerbahce negli ultimi due anni, dopo le esperienze con le maglie di Roma e Inter, si appresta a sparare altre cartucce, questa volta a Firenze. Un nove travestito da dieci, dopo le 72 reti messe a segno con la maglia del City in Premier, nel 2015 è sbarcato in Italia grazie ai capitolini. Quella con la Roma è stata una vera e propria storia d’amore, negli anni in cui i giallorossi si ritrovavano in mezzo all’addio del calcio di Totti, con il bosniaco che in qualche modo ha cercato di raccoglierne le redini. 119 gol in sei anni, fino alla chiamata dell’Inter nel 2021, con i nerazzurri rimasti orfani di Lukaku dopo la trattativa che lo riportò al Chelsea. Inizia così un biennio felice a Milano, dove Dzeko mette anche le mani su quattro trofei, oltre a siglare 31 reti in 101 presenze. Archiviata l’avventura italiana, si aprono le porte della Turchia, dove la vena da bomber continua a pulsare: Dzeko in due stagioni va in rete 46 volte, richiamando il forte interesse dei club italiani, con la Fiorentina dell’ormai prossimo tecnico Stefano Pioli che spera di vivere una sorta di Giroud 2.0, quando il francese non più giovanissimo arrivò alla corte del Milan, portando anche lo scudetto del 2022. Le strade di Dzeko e della Serie A si incrociano nuovamente.

Foto: Instagram Inter