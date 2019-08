Dzeko dopo il rinnovo: “Ho percepito l’affetto di tutto l’ambiente. Resto per vincere”

Edin Dzeko, attaccante bosniaco cercato per tanto tempo dall’Inter e ormai fresco di rinnovo con la Roma fino al 2022, ha esternato la sua soddisfazione attraverso i canali ufficiali del giallorosso: “In queste ultime settimane ho percepito con forza quanto tutto il club desiderasse che io restassi. Il confronto con i dirigenti, il lavoro con l’allenatore, l’affetto dei compagni e l’amore dei tifosi mi hanno reso ancora più consapevole di quanto ho capito in questi quattro anni: la Roma è casa mia. Qui c’è tutto per vincere un trofeo e sono felice di poterci rimanere a lungo”.

Foto: Roma Twitter