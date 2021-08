Dzeko: “Con Inzaghi mi trovo bene. Lautaro? Nonostante qualche offerta è rimasto, sono contento”. Poi lancia un messaggio ad Ibra

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, nel corso di un’intervista a Dazn, si è soffermato su Lautaro Martinez che sarà il suo partner in attacco: “È un grande giocatore, è ancora molto giovane. L’altro giorno ha fatto il compleanno e gli ho questo: ‘ma quanti anni hai?’. I giocatori forti ci servono, sono contento che sia rimasto nonostante qualche richiesta. Questo significa molto per questo club, qui i giocatori vogliono crescere assieme al club”.

Su Lukaku: “Ha fatto grandi cose qui, bisogna dirgli solo grazie perché ha fatto veramente bene. Non mi piace guardare tanto indietro, voglio sempre guardare avanti. Per me conta solo far bene all’Inter. So quali sono le mie qualità, posso dare tanto a questa squadra”.

Poi su Zlatan Ibrahimovic: “Si è definito il Dio di Milano? Ero il Cigno di Sarajevo, per me conta quello che fai in campo “.

Infine su Simone Inzaghi: “Ero sicuro che il modulo che Inzaghi adotta fosse perfetto per me, posso dire che mi sono divertito molto nei 90′ contro il Genoa e nei 45′ con la Dinamo: lì avevo capito che siamo una squadra forte che sa giocare bene a calcio”.

Foto: Twitter Inter