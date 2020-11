Dzeko ancora positivo al Covid. In dubbio per Roma-Parma

La Roma ancora non può riabbracciare Edin Dzeko. Il tampone dell’attaccante bosniaco è risultato debolmente positivo. Carica virale bassa, ma che c’è ancora, secondo quanto riporta l’Ansa. Nelle prossime ore il bosniaco verrà sottoposto a nuovo test e la speranza è che possa essersi negativizzato così da poter sostenere la visita d’idoneità e successivamente il ritorno a Trigoria per provare a essere in panchina domenica per Roma-Parma.

Intanto stasera, guarderà dalla tv la gara della sua Nazionale impegnata contro l’Italia in Nations League a Sarajevo. Dzeko era risultato positivo esattamente due settimane fa, prima della gara della Roma con il Genoa.

Foto: Twitter uff. Roma