Dzeko alla Juve, Milik alla Roma: eccoli! Entro le 36 ore da ieri

Edin Dzeko alla Juve. Arek Milik alla Roma. Resterà, comunque vadano gli ultimi quindici giorni di calciomercato, uno degli intrecci più importanti dell’intera sessione. Uno snodo cruciale per le ambizioni della Juve, il famoso attaccante che serviva a Pirlo. E per il nuovo corso della Roma che prende un attaccante più giovane di otto anni, nel rispetto delle strategie della nuova società che vuole un ringiovanimento complesso dell’organico. Dzeko è un grande colpo per la Juve, tecnicamente perfetto per Pirlo, al netto della suggestione Suarez, impegnato intanto a conseguire il passaporto da comunitario dopo l’esame di oggi a Perugia. Sia chiara una cosa: Milik aveva sciolto le riserve sulla Roma già nelle giornata di ieri, dopo aver preso seriamente in considerazione i giallorossi da sabato scorso. E oggi il suo agente è andato a Trigoria con un solo obiettivo: chiudere. E ha chiuso. Giroud uno specchietto per le allodole, senza nessuna concretezza. La Juve aveva scelto Dzeko, la Roma Milik. E le 36 ore, che vi avevamo indicato da ieri sera, scadranno a mezzogiorno di domani. Quando potrebbe partire, se non accadrà prima, la macchina operativa per le visite. Doppie visite: Dzeko a Torino per la Juve, Milik per la Roma, addio Napoli.

Foto: twitter Napoli