Dzeko ai saluti con la Roma: lo aspetta Conte

Edin Dzeko si appresta a salutare la Roma. Quella di domenica scorsa, all’Olimpico contro il Parma, è stata – salvo clamorose sorprese – l’ultima gara in giallorosso per l’attaccante bosniaco. Una stagione con pochi alti e molti bassi, appena 9 gol in campionato, ma un rendimento condizionato dai noti problemi che hanno afflitto il club capitolino. Il futuro di Dzeko sarà lontano dalla Roma, ad aspettarlo c’è Antonio Conte, in procinto di iniziare la sua avventura sulla panchina dell’Inter. La dirigenza nerazzurra sta infatti già lavorando alla prossima stagione e il nome del centravanti bosniaco è una precisa richiesta dell’ex tecnico del Chelsea (non a caso lo stesso Conte nella sessione invernale dell’anno scorso fu a un passo dal portarlo a Londra). L’allenatore salentino è un grande estimatore di Dzeko, di cui apprezza sia le capacità realizzative che quelle in fase di costruzione del gioco. Un’operazione che l’Inter vuole portare fino in fondo a stretto giro di posta, anche perché il contratto del bosniaco in scadenza nel 2020 è un fattore di non poco conto che spiana la strada a Suning e Conte.

Foto: Twitter ufficiale Roma