Dzeko: “Abbiamo dimostrato carattere. L’Inter mi ha preso per fare gol”

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Sassuolo: “Abbiamo carattere, lo abbiamo dimostrato. Il Sassuolo gioca benissimo a calcio ma alla fine conta il risultato e siamo riusciti a vincere anche passando per la strada più difficile. Io so quanto posso ancora dare, l’Inter lo sa e ha deciso di prendermi proprio per fare gol. Lukaku? Non penso al passato, bisogna guardare sempre avanti. Scudetto? Il campionato è lungo, è presto per parlarne. Noi dobbiamo continuare così”.