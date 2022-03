Dybala-Vlahovic: 2-0 Juve, l’Inter ha un punto in più e una partita in meno. Empoli-Verona 1-1

La formazione nerazzurra ha una gara da recuperare, ma la Juventus arriva allo scontro diretto in programma subito dopo la sosta con un solo punto di distacco dalla compagine di Simone Inzaghi, cosa che appariva impensabile sino a poche settimane fa. La squadra di Massimiliano Allegri ha infatti sfruttato il mezzo passo falso compiuto ieri dai meneghini superando per due reti a zero la Salernitana: la partita è stata incanalata nel verso giusto già dopo pochi minuti, quando Paulo Dybala ha messo a tacere le polemiche realizzando il vantaggio per i torinesi su assist di Dusan Vlahovic. Alla mezz’ora è stato proprio il numero sette a realizzare la rete del raddoppio, sfruttando un cross di Mattia De Sciglio: all’intervallo, la Vecchia Signora appariva dunque in saldo controllo dell’incontro.

Nella ripresa la Salernitana di Davide Nicola ha provato a creare qualche pericolo ai bianconeri, ma la porta di Wojciech Szczęsny è rimasta inviolata, anche grazie ad un intervento del portiere che nel finale ha salvato su Federico Bonazzoli. L’altra gara delle 15 vede un pareggio fra Empoli ed Hellas Verona: i toscani avevano trovato la rete del vantaggio in un primo tempo comunque equilibrato, con Federico Di Francesco che ha sbloccato l’incontro su assist di Andrea Pinamonti.

Nella ripresa è venuto fuori un Verona molto più combattivo, con la squadra di Igor Tudor che ha iniziato a maturare gioco e costruire occasioni. Una clamorosa occasione per pareggiarla è capitata intorno al minuto sessanta, con i gialloblu che hanno potuto usufruire di un calcio di rigore: Giovanni Simeone si è fatto però ipnotizzare da Guglielmo Vicario, il direttore ha fatto ripetere ma l’attaccante argentino ha fallito nuovamente l’occasione colpendo un palo. L’1-1, in ogni caso, è arrivato pochi minuti dopo grazie ad una prodezza da fuori area di Matteo Cancellieri.

Foto: Twitter Juventus