Dybala uscito dopo il primo tempo di Uruguay-Argentina per un problema al polpaccio

Nella sfida di qualificazione al Mondiale 2022, Paulo Dybala è sceso in campo con la su Argentina contro l’Uruguay. Dopo aver consegnato l’assist per il gol decisivo a Di Maria, l’attaccante della Juventus è rimasto nello spogliatoio, non rientrando in campo per il secondo tempo. Per la Joya si tratterebbe di un fastidio muscolare e nei prossimi giorni svolgerà gli accertamenti per scoprire l’entità dell’infortunio.

Stando a quanto riferito Tyc Sports, il giocatore si sarebbe lamentato per un infortunio al polpaccio, tanto che Dybala avrebbe esclamato: “Non ce la faccio, fa molto male“. Il giocatore bianconero è quindi in dubbio per la sfida di campionato contro la Lazio di sabato 20 novembre.

Foto: Twitter Juventus