Un problema grastrointestinale dell’ultimo minuto ha fermato Paulo Dybala questa notte. La Joya, per come comunicato dalla federazione del suo paese, non ha preso parte ad Argentina-Ecuador, match valido per le qualificazioni ai Mondiali deciso da un rigore di Leo Messi. Al suo posto è entrato in lista Simeone.

Foto: alentandooo.com.ar