Dybala, tre ore di interrogatorio in Procura. Saltato l’allenamento

Nel pomeriggio la Gazzetta dello Sport aveva dato l’annuncio sull’indagine legata alla riduzione degli stipendi della Juventus e alla testimonianza di Paulo Dybala, come persona informata sui fatti. Come riporta la fonte l’attaccante è comparso davanti ai magistrati alle 15 ed è uscito alle 18. Alle 15 avrebbe dovuto essere alla Continassa per l’allenamento, il primo dopo la rottura con la Juve, invece ha dovuto cambiare programmi.

FOTO: Twitter Juventus