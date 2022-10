Dybala torna a splendere, ma si ferma sul più bello: 5 gol di fila come nel 2014. Mai successo alla Juve

Paulo Dybala è tornato a splendere alla Roma. Per la Joya sono arrivate cinque partite di fila con gol. Per ritrovare altre cinque partite consecutive con Dybala a segno, serve infatti tornare indietro al 2014 quando la Joya vestiva ancora la maglia del Palermo. Una continuità che non si era mai vista durante la sua esperienza alla Juventus.

Foto: Instagram Roma