Dybala torna a Roma dopo l’operazione: “Rivedermi in campo prima di settembre? Non lo so”

Paulo Dybala è rientrato a Roma dopo l’operazione al tendine semitendinoso della gamba sinistra. L’argentino si era infortunato durante la gara di campionato contro il Cagliari prima della sosta. Successivamente era volato a Londra per sottoporsi a intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. Uscito dall’aeroporto in stampelle, Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. “Sto bene, grazie. Ho sentito Ranieri Non so se sarò a Lecce. Rivedermi in campo prima di settembre? Non lo so”.