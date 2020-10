Dybala sui social: “E’ bello essere tornati”

Un’attesa infinita. Adesso Dybala è tornato finalmente in campo con la maglia della Juve nella gara di Champions League contro la Dinamo Kiev. L’attaccante argentino rimasto ai box è rientrato e si gode la prima vittoria stagionale dei bianconeri in Champions. Questo il suo commento sul suo profilo instagram: “Buona partenza in Champions! E che bello essere tornato”.

https://www.instagram.com/p/CGk8Heup1rP/?utm_source=ig_web_copy_link

Foto: instagram Dybala