Dybala sui social: “Coming soon”. Pirlo spera di averlo con il Porto

Archiviata la vittoria con lo Spezia, la Juventus si prepara ad affrontare altre due gare interne consecutive, con la Lazio, sabato sera in campionato e con il Porto, martedì in Champions League.

Proprio la gara con i portoghesi è stata messa nel mirino dai tanti rientranti in casa bianconera, su tutti, Paulo Dybala.

L’argentino, numero 10, ha postato sui social un video dove si allena in palestra e ha scritto: “Coming soon”. “Torno presto”, ed è quello che si aspetta Pirlo, che spera di averlo almeno in panchina per la gara con il Porto, che deciderà tanto del futuro della stagione bianconera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)



Foto: Twitter Juventus