Dybala si prende la Roma, assist vincente e messaggio ai tifosi: “Loading…”

Poco meno di un’ora per Paulo Dybala con la Roma contro il Tottenham. Prove tecniche per la Joya, la rete sfiorata dopo appena novanta secondi, passaggi di prima per velocizzare l’azione fino all’assist al bacio per Ibanez che è valsa la vittoria contro gli Spurs. Mancava solo il gol nella notte di Dybala, ma l’attaccante argentino ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Loading…”. La Joya si sta preparando per il prossimo campionato ed è pronta a trascinare la Roma in alto.

Foto: Instagram Roma