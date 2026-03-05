Dybala si ferma ancora, problema al ginocchio: salta il Genoa

05/03/2026 | 14:57:11

Si ferma ancora Dybala nella Roma. L’argentino aveva iniziato regolarmente l’allenamento con i compagni, ma dopo pochi minuti ha avvertito nuovamente dolore al ginocchio ed è stato costretto a fermarsi nuovamente. Una doccia fredda per lo staff tecnico giallorosso, che sperava di poter contare sull’argentino per la prossima gara di campionato contro il Genoa ma non sarà così. Gasperini dovrà dunque rivedere le cose in attacco per la partita contro l’ex giallorosso Daniele De Rossi.

Foto: Instagram Roma