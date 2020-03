Dybala si diverte e cucina in quarantena preventiva. Il video

Paulo Dybala smentisce nuovamente le voci sulla sua positività al Coronavirus e pubblica un video sul proprio account Instagram in cui si diverte e cucina le empanadas in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini. “Abitudini argentine in quarantena”, questo il messaggio della Joya. A seguire il video:

https://www.instagram.com/p/B9r9ahVKkvl/?utm_source=ig_embed

Foto: Juventus Twitter