Dybala si allena in palestra, aspettando il futuro

Ci sarà da pazientare ancora un po’ prima di scoprire il futuro di Paulo Dybala. Ma l’ex stella della Juventus è già tornata a lavorare per farsi trovare pronta ai nastri di partenza della prossima stagione. Infatti, come si può vedere dal suo profilo Instagram, il talento argentino si sta già allenando in palestra. Il suo futuro è al centro del mercato dopo quanto accaduto nelle scorse settimane (comprese le ammissioni di Marotta per la nuova Inter), aspettando gli eventuali tentativi di altri club (in Italia e non solo) interessate alla Joya. Di seguito la foto pubblicata da Dybala sul profilo Instagram personale.

Foto: Dybala Instagram