Dybala si allena con Pogba: “La Serie A ti aspetta amico”

04/06/2025 | 16:00:36

Paulo Dybala, attaccante argentino in forza alla Roma, ha postato sui suoi canali social una foto che lo ritrae in compagnia di Paul Pogba. I due calciatori, compagni di squadra ai tempi della Juventus, si sono allenati insieme in vista della prossima stagione la Joya ha postato lo scatto sui social con una didascalia che ha scatenato i tifosi: “La Serie A ti aspetta amico”

Foto: Instagram Dybala