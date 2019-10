Dybala, show con doppietta: la Joya ribalta la Lokomotiv 2-1

La Juve soffre ma alla fine piega la Lokomotiv Mosca nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Primo tempo difficile per i bianconeri di Sarri, che vanno sotto al 30′ per il gol di Miranchuk, abile a ribattere in rete una parata di Szczesny. Poi, però, nella ripresa la Juve sale in cattedra con un super Paulo Dybala, che confeziona un micidiale uno-due: la Joya prima trova il pari con uno spettacolare tiro a giro da fuori area e poi completa la rimonta ribadendo in rete una respinta del portiere dopo una conclusione dalla distanza di Alex Sandro. Da 0-1 a 2-1 in due minuti, tra il 77′ e il 79′. La Juve porta a casa tre punti d’oro e aggancia l’Atletico in vetta alla classifica del girone D, a più 4 sulla Lokomotiv.

Foto: Twitter personale Dybala