Dybala: “Serata perfetta, conta vincere in qualunque modo. Il duello con l’Inter? Manca ancora tanto”

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato dopo il successo contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia una serata perfetta per tutti. Era importante vincere. La squadra non ha espresso il suo miglior gioco ma quando capita dobbiamo vincere perchè dobbiamo lottare per vincere lo scudetto”.

Vi aspettavate un Milan che calciava così tanto in porta?

“Il Milan non ha iniziato bene questo campionato ma è sempre il Milan. Ha giocatori che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Sono stati bravi tutti i ragazzi”.

Hai segnato di destro.

“Nessuno se lo aspetta. Oggi è capitato perchè forse potevo fare solo quello e mi è riuscito bene”.

Duello Juve-Inter per lo scudetto?

“No. Penso che manchi ancora tanto. E’ vero che sembra che una fra noi e l’Inter può vincere lo scudetto. L’importante però è aver vinto oggi”.

