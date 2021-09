Dybala segna e poi esce. Bonucci raddoppia su rigore. Yoshida accorcia. Juve avanti 2-1 all’intervallo

È appena terminato il primo tempo di Juventus-Sampdoria, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 2-1 grazie alla rete segnata al 10′ da Paulo Dybala e al rigore trasformato da Leonardo Bonucci al 43′. Di Yoshida la marcatura dei blucerchiati allo scadere della prima frazione. I ragazzi di Allegri stanno sostanzialmente comandando la gara, contro un Sampdoria abbastanza sottotono. I liguri, tuttavia, sono riusciti a riaprire una partita che sembrava starsi mettendo molto male per loro. Staremo a vedere cosa accadrà nella ripresa. Da segnalare l’infortunio di Dybala uscito dal campo in lacrime al 22′ per un infortunio muscolare.

Foto: Twitter Juventus