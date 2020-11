Dybala scrive alla Uefa: “Posso avere la mia doppietta?”

Paulo Dyabala, dopo un inizio di stagione travagliato, si è finalmente sbloccato. L’attaccante argentino, infatti, nella gara di ieri sera in Champions League, è andato a segno per due volte ma, proprio il secondo, gli è stato conteggiato come autogol visto che Dvali, ha deviato il tiro nella propria porta. L’attaccante della Juve perciò, ha chiesto alla Uefa – che lo ha celebrato sui social – di dargli la sua doppietta così da poter celebrare la vittoria. La Joya, al suo primo gol stagionale, è l’unico bianconero andato a segno in tutte le ultime sei stagioni di Champions League.

👏🏼 and to celebrate, can I have a brace today? 😉 https://t.co/zdd1WAG1kW — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 4, 2020

Foto: twitter Juve