Dybala saluta Paredes: “So quanto ti rende felice essere tornato a casa. Continueremo a sostenerti”

11/07/2025 | 20:40:36

Attraverso il proprio Instagram, l’attaccante della Roma Paulo Dybala ha voluto mandare un saluto al suo ormai ex compagno di squadra Leandro Paredes che ha fatto ritorno al Boca Juniors: “So quanto ti rende felice essere tornato a casa e quanto ti è piaciuto questo posto. Da qui in poi continueremo sempre a sostenerti e a augurarti il ​​meglio! Mi mancherete in campo e ci mancherete anche voi cinque fuori. Ti amiamo moltissimo”.

foto: Instagram Dybala