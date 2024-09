Paulo Dybala, stella della Roma, ha voluto salutare Daniele De Rossi, esonerato in giornata dalla Roma.

Queste le parole sui social: “Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto…grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro”.

Foto: Instagram Roma