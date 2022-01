Dybala saluta Bentancur e Kulusevski

Due storie di Instagram dedicate ai suoi ex compagni juventini, Bentancur e Kulusevski. Paulo Dybala saluta i nuovi innesti del Tottenham, con due messaggi differenti. Il primo più sentito e affettuoso è per Bentancur: “Tutto il meglio fratello!! È stato un grande piacere giocare con te, condividere molti viaggi, parlare molto. Mi mancherai molto”. Il secondo messaggio è per Kulusevski al quale scrive:“Ti auguro il meglio. Buona fortuna”.

FOTO: Instagram Dybala