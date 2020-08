Dybala: “Ringrazio tutti per il premio MVP del campionato”

Paulo Dybala, campione d’Italia con la Juventus, è stato oggi premiato dalla Serie A come miglior giocatore dell’intero campionato. Il calciatore argentino ex Palermo ha espresso attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter la gioia per questo importante riconoscimento individuale:

“Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile. E grazie anche a tutti voi. Grazie”.

Foto: Instagram personale