Dybala ringrazia per gli auguri sui social: “La salute di tutti è la cosa più importante”

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha compiuto 27 anni ed ha voluto ringraziare tutti con un post sul suo account ufficiale Instagram:

“Devo dirvi che tra questi tre desideri la salute di tutti è stata la cosa più importante. Voglio anche ringraziarvi per l’amore e le buone energie che mi avete dato in questo giorno, grazie per avermi accompagnato ancora per un anno, grazie per le migliaia di messaggi che mi avete mandato”.

Il post di Dybala