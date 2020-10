Dybala: “Pronto per il debutto in Champions”

Dopo le esclusioni in campionato, Dybala è pronto a prendersi una maglia da titolare in vista della gara di domani in Champions League contro la Dinamo Kiev. L’attaccante bianconero attraverso un post su instagram si è mostrato carico: “Pronto per il nostro debutto in Champions League”.

Foto: twitter Juve