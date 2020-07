Dybala, problemi agli adduttori: esce per Higuain

Minuto 40 della gara tra Juventus e Sampdoria. Esce Paulo Dybala. La Joya rimedia un problema agli adduttori ed è costretto ad uscire anzitempo dal campo dell’Allianz Stadium. L’ex attaccante del Palermo esce e fa spazio a Gonzalo Higuain. L’ex centravanti del Napoli sarà in coppia con Cristiano Ronaldo. Il forfait di Dybala era stato preceduto dall’infortunio anche di Danilo, con l’ex City rimpiazzato da Bernardeschi. Le gare ravvicinate creano problemi anche agli ospiti: Claudio Ranieri è obbligato a riportare in panchina Chabot per infortunio. Subentra al suo posto Leris.

Foto Dybala Twitter personale