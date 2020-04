Dybala: “Ora sto molto meglio. Mi alleno a casa e sfido Messi alla PlayStation”

Paulo Dybala, attaccante della Juve, è intervenuto in diretta su TyC Sport tornando a parlare della sua situazione dopo essere guarito dal Coronavirus: “Ora sto bene, molto bene. Molto meglio. Dopo essere stato contagiato con la mia ragazza, è passato abbastanza tempo. Non si può fare niente qui, restiamo in casa perché in Italia non si può ancora uscire. Ci divertiamo, troviamo cose da fare. Ci alleniamo sempre a casa. Ma stiamo molto meglio”. Dybala ha poi raccontato il progetto ‘Champlay’, il torneo alla PlayStation che ha organizzato e alla quale parteciperanno anche Aguero, James Rodriguez e Messi: “Abbiamo un gruppo in cui abbiamo iniziato a prenderci in giro. È una situazione molto competitiva, il Chicharito Hernandez è molto forte, ma siamo qui per divertirci”, ha chiuso Dybala.

Foto: Twitter ufficiale Juve