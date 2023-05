Thiago Pinto: “Dybala non si sentiva al 100%”

Nella distinta della Roma in vista della sfida contro la Salernitana, ha fatto effetto l’esclusione di Paulo Dybala. Il numero 21 dei giallorossi non è stato nemmeno portato in panchina da Jose Mourinho. Il motivo dell’assenza del fuoriclasse argentino è per una semplice gestione della condizione da parte dell’allenatore portoghese che non vuole rischiare il suo giocatore in vista della finale di Europa League e dei prossimi impegni.

Poco dopo Tiago Pinto ha confermato ciò: “Come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a Bergamo. Sta recuperando, abbiamo come obiettivo fare arrivare tutti bene alla finale. Non si sentiva al 100% e abbiamo deciso così, tutti insieme: Paulo, mister, staff medico per arrivare al termine della stagione”.

Foto: Instagram Roma