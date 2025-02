Dybala: “Non è stato un anno facile. Ma ora stiamo trovando continuità. Vittoria fondamentale”

Paulo Dybala, attaccante della Roma, match winner della gara contro il Venezia, ha parlato a Dazn commentando il successo: “Oggi era fondamentale vincere in uno stadio difficile e in un orario complicato, loro sono forti in casa ma li abbiamo affrontati in maniera intelligente. Spesso si parla solo di chi fa gol, ma abbiamo grandissimi giocatori anche in difesa. Non so se sono stato il migliore, penso di aver giocato partite migliori nelle quali non sono stato premiato. Sono molto contento del mio momento, perché sto trovando continuità.

Non è stato un anno facile, ci sono stati tanti cambiamenti, adesso abbiamo trovato una strada. Non possiamo nasconderci, l’Europa è un nostro obiettivo. In campionato siamo lontani, abbiamo tante partite ravvicinate e il mister saprà gestirci nella maniera migliore”.

Foto: Instagram Roma