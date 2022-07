Dybala non ci sarà con il Nizza. Mourinho non vuole rischiarlo

Non sarà stasera il debutto con la nuova maglia della Roma per Paulo Dybala. Il giocatore argentino, non sarà rischiato da Mourinho nell’amichevole contro il Nizza.

La Joya è in ritardo di preparazione e Mourinho non vuole rischiare infortuni, visto anche la storia recente di Dybala. Il portoghese desidera che l’ex Juve si alleni bene in queste settimane e poi arrivi pronto all’inizio della stagione, senza forzare.

Foto: Twitter Roma