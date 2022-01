Dybala: “Non abbiamo un bel gioco, dobbiamo puntare sulla voglia. Il mio sguardo in tribuna? Non trovavo un amico”

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato nel post partita ai microfoni di SkySport: “Credo che abbiamo fatto una bella partita. Dobbiamo cercare di dare continuità dopo il gol, molte volte succede che dopo avere segnato difendiamo di più, abbiamo paura. Dobbiamo giocare di più per quello. Ovviamente, siamo la Juventus e siamo vicino a chi è sopra di noi. Dobbiamo cercare di vincere, non abbiamo un bel gioco, non è la nostra forza. Dobbiamo puntare sulla voglia, sulla corsa”.Sullo sguardo alla tribuna: “Ho invitato un amico e non lo trovavo, c’è tanta gente”. Sul contratto: “Ci sono state tante notizie, sono successe tante cose di cui preferisco non parlare”

FOTO: twitter juve