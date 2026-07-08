Dybala: “Mourinho ha insistito per portarmi alla Roma. La finale di Europa League persa mi ha fatto male”

08/07/2026 | 22:04:44

Intervistato da Daavo Paulo Dybala ha parlato della sua esperienza alla Roma: “Mourinho è un genio. Al di là di quello che ha fatto nel calcio, con noi ha sempre parlato con rispetto, ci ha protetto e ci voleva bene. Alla Roma la gente si è innamorata di lui per quello che ha dato: un titolo dopo tanti anni e una finale di Europa League che, secondo me, meritavamo. Mi chiamava spesso, voleva che andassi lì. La mia presentazione a Roma? Non sapevo nulla, era una sorpresa. Pensavo di andare a fare una conferenza di benvenuto. Quando stavamo arrivando vedevo tantissima gente e non capivo. Poi, una volta dentro, mi hanno spiegato tutto. Da lì vedevo la quantità di persone e non riuscivo a crederci. Finale di Europa League? Mi ha fatto molto male perdere quella finale. Ci sono stati diversi episodi strani, l’arbitro è stato molto permissivo con alcuni giocatori del Siviglia. Secondo me quella mano era rigore e avrebbe cambiato il finale della partita”.

foto x roma