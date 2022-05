Dybala, Mkhitaryan e l’Inter: motori accesi. E la Roma nelle prossime ore…

Ci sono due date che fanno la differenza: 13 aprile e 18 maggio. E coinvolgono l’Inter nel doppio inseguimento: Paulo Dybala più Henrikh Mkhitaryan. Il 13 aprile parlammo per la prima volta della Joya e da quel momento non abbiamo cambiato idea: aspetta l’Inter. Ha avuto mille tentazioni, ci hanno provato in molti, anche la Roma, ma lui resta dell’idea che la migliore soluzione sarebbe quella nerazzurra. Per questo motivo abbiamo scelto di non fare stillicidio di nomi, alcuni senza senso. Il tempo che passa conferma come lui stia aspettando l’Inter, l’offerta gli è stato recapitata (triennale con eventuale opzione da circa 7 milioni a stagione). Marotta non troppe ore fa ha detto che la sua speranza è quella di vederlo giocare nell’Inter, non c’è bisogno di commentare. Ma perché gli hanno detto di aspettare? Intanto perché non c’è fretta, Dybala aspetta volentieri. E poi perché ci sono alcune pratiche da sbrigare, compreso Sanchez, ma senza trascurare i giorni vissuti per la vicenda Perisic. Intanto, la scelta di Dybala non è cambiata e si chiama Inter. E quella di Mkhitarayan? Idem. Da quando abbiamo sdoganato l’interesse assolutamente inedito dell’Inter, il 18 maggio scorso, è cambiato poco. L’armeno in scadenza ha scelto, la Roma ci ha provato, ma la scelta è ormai fatta. Certo, la vicenda Perisic impone di avere sempre un minimo di prudenza e pazienza, tuttavia la strada è indirizzata. Possibile, già domani, un contatto per ottenere il via libera nel giro di 48 ore. E fino a quel momento conviene aspettare.

FOTO: Facebook Juve