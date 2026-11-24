Dybala: “Mi piacerebbe chiudere la carriera alla Roma”

24/11/2026 | 21:05:27

Le parole di Dybala in conferenza stampa: “In questo momento mi sento bene. Non ho avuto tanti problemi durante il periodo dell’infortunio, anche perché poi c’è stata la sosta e ho potuto lavorare per due settimane con la squadra. Mi sono sentito bene nei minuti che ho giocato contro il Parma e sicuramente, con il tempo, partita dopo partita, mi sentirò sempre meglio. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui. Adesso mi godo il momento, ho un anno di contratto qua, mi godo quello che sta facendo la squadra e poi vedremo”

foto x Roma