Dybala: “Mi manca il calcio”. Poi rivela a Del Piero: “Una volta ho perso la tua maglia per 10 euro”

Paulo Dybala e Alex Del Piero si incontrano sui social. I due numeri 10 della Juve, rispettivamente del presente e del passato, hanno parlato in diretta su Instagram. Inizia Paulo: “Sono a casa a Torino con Oriana, aspettiamo che passi tutto. Abbiamo avuto dei sintomi, non fortissimi, però sì. Lei è stata meglio, i miei sintomi sono durati di più e mi hanno impedito di fare alcune cose. I dottori mi hanno consigliato di non prendere nessuna medicina, mi hanno dato delle vitamine, ed ora stiamo bene. Io sto aspettando il risultato del test per riprendere. La mia famiglia è tutta negativa in Argentina, tanti amici e i miei familiari stanno bene. Lì sono stati molto bravi a reagire con prontezza e velocità, è stata imposta la quarantena molto prima abbassando il numero dei casi”. Risponde Alex: “Io sono a Los Angeles, dovevo vedere la vostra partita di Champions. I bimbi giocano, bisogna trovare dei modi per farli svagare. Non è facile però non poter uscire. Abbiamo iniziato lezioni di spagnolo anche. Con loro parlo in italiano a casa, sempre, così lo mantengono, ma a scuola parlano in inglese. Ora cominciamo con la terza lingua. Qui mi trovo bene, è il quinto anno ormai. Non mi manca l’Italia perché spesso ci torno, è una vita diversa”. Dybala: “Mi piace stare a casa, ma mi manca andare al campo e stare con i compagni della Juve, toccare la palla, sentire tutto l’ambiente. Non voglio uscire per fare shopping, ma per giocare: il calcio mi manca tantissimo. Ma la voglia di tornare non ci deve portare a commettere errori, per ricominciare ci deve essere una certa sicurezza, non solo per noi calciatori ma per tutti. Il piede non si perde, se uno è forte è forte. Ma i muscoli…”. Poi lo stesso Paulo racconta un retroscena sulla maglia di Del Piero: “Volevo avere la maglia di Alex del 2010-2011 all’asta, vado sul sito ed entro con il profilo della mia ragazza. Mettiamo una cifra, ma non sapevo quale era la più alta inserita. Io l’ho messa, ho aspettato, poi all’ultimo secondo l’ho persa per 10 euro. Non ho avuto più tempo per fare un’altra offerta, mi sono arrabbiato tantissimo”. Quindi Alex celebra l’ultimo gol di Dybala contro l’Inter: “Tutto di sinistro, fantastico. Per la complessità d’esecuzione, credo sia stato il gol più completo che hai fatto con la maglia della Juve”.

Foto: Twitter ufficiale Juve